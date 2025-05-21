В Забайкальском крае РФ в ДТП погибла молодая семейная пара из Кыргызстана

В Забайкальском крае России в ДТП погибла молодая семейная пара из Кыргызстана. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на близких семьи.

Фото пресс-службы Госавтоинспекции Забайкальского края РФ

Уточняется, что 20 мая на трассе «Амур» произошла смертельная авария, в результате которой погибла семейная пара из КР. Молодые люди ехали из Чернышевска в Читу.

В Госавтоинспекции края информацию подтвердили.

«20 мая утром на федеральной автодороге Р-297 «Амур», 144-й километр, по предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств — «Хонда Фит» и «ДАФ». В результате ДТП 22-летний водитель и 19-летняя пассажирка «Хонды Фит» погибли. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.