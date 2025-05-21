В бишкекской школе № 56 библиотекарь напала на беременную учительницу и детей

В Бишкекской школе № 56 библиотекарь, которая по совместительствую преподает кыргызский язык, напала на беременную коллегу при детях. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, инцидент произошел сегодня, 21 мая, когда учительница Ж.К. со своими школьниками пошла сдавать учебники. Библиотекарь Ж.Р. отказалась принимать книги, и между ними произошел конфликт.

«Библиотекарь напала на учительницу и поцарапала. Ж.К. находится в положении. Несколько ее учеников заступились за классного руководителя, но Ж.Р. начала толкать их и заперла в кабинете», — рассказал читатель.

Пострадавшая написала заявление в милицию. В свою очередь, в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы обещали представить информацию позже.