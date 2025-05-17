Мужчина совершил автонаезд на иностранку. Его задержали через месяц

В Бишкеке задержали мужчину, который сбил молодую девушку-иностранку. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что в начале апреля водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем марки Hyundai Sonata, на улице Исакеева сбил девушку, которая переходила дорогу.

В результате происшествия девушку госпитализировали в реанимационное отделение Национального госпиталя. Сообщалось, что пострадавшая, являющаяся гражданкой Узбекистана, впала в кому после ДТП.

Следственная служба ГУВД Бишкека задержала и водворила водителя в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье 312 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР. Нанесение тяжкого вреда здоровью, согласно этой статье, влечет наложение штрафа от одной до двух тысяч расчетных показателей (100-200 тысяч сомов) или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.