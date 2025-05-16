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Происшествия

В Оше в реку Ак-Бууру упал мальчик: спасатели МЧС приступили к поискам

В Оше в реку Ак-Бууру упал мальчик. Сообщение о ЧП поступило накануне в службу 112. Начались поиски ребенка, сообщает МЧС.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС

Уточняется, что в реку Ак-Бууру у села Толейкон упал мальчик примерно 10-12 лет. На место происшествия выехали восемь спасателей Ошской городской службы спасения. Кроме того, в поисках участвовали пять сотрудников МВД и четыре родственника.

Поиски временно приостановлены с наступлением темноты. Сегодня они будут продолжены.

В свою очередь в мэрии южной столицы проинформировали: в связи с поисковыми работами по обнаружению утонувшего в реке Ак-Бууре 12-летнего ребенка сегодня будет полностью прекращена подача воды из Папанского водохранилища. Жителей просят запастись чистой водой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329241/
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