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Происшествия

Захватили общую парковку — горожане жалуются на муниципальных служащих

После реконструкции бульвара Молодой Гвардии сотрудники отдела по городской исполнительной съемке и топографии муниципальной службы ГУ «Бишкекглавархитектура» на бульваре Молодой Гвардии, 14 захватили общую парковку. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео. 


На кадрах видно, что заезд к импровизированной парковке у здания загорожен тремя машинами. Автор ролика уверяет, что они принадлежат сотрудникам отдела по городской исполнительной съемке и топографии «Бишкекглавархитектуры».

«Они вот так загораживают проезд и никому не дают заехать. Когда приезжают их сотрудники, они отгоняют свои авто, запускают коллег и обратно ставят свои машины на заезд. А когда мы к ним обращаемся, они говорят, что парковка принадлежит им», — отметил читатель. 



Обратившиеся просят мэрию разобраться со своими сотрудниками, захватившими общую парковку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329191/
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