После реконструкции бульвара Молодой Гвардии сотрудники отдела по городской исполнительной съемке и топографии муниципальной службы ГУ «Бишкекглавархитектура» на бульваре Молодой Гвардии, 14 захватили общую парковку. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео.

На кадрах видно, что заезд к импровизированной парковке у здания загорожен тремя машинами. Автор ролика уверяет, что они принадлежат сотрудникам отдела по городской исполнительной съемке и топографии «Бишкекглавархитектуры».

«Они вот так загораживают проезд и никому не дают заехать. Когда приезжают их сотрудники, они отгоняют свои авто, запускают коллег и обратно ставят свои машины на заезд. А когда мы к ним обращаемся, они говорят, что парковка принадлежит им», — отметил читатель.

Обратившиеся просят мэрию разобраться со своими сотрудниками, захватившими общую парковку.