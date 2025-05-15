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Происшествия

Брал взятки и организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС

Задержан бывший начальник отдела мониторинга и обеспечения информационных систем Налоговой службы. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, С.К.А. подозревается в систематическом получении взяток и организации коррупционной схемы.

Как установлено следствием, С.К.А., используя служебное положение, наладил незаконный сбор денег с импортеров подсолнечного масла, обеспечивая им беспрепятственный проезд через пункты учета товаров на границе с Казахстаном.

«За покровительство и гарантированный ввоз товара без проверок он получил от представителей одного из ОсОО около $20 тысяч и порядка 1 миллиона сомов», — отметили в пресс-центре.

29 апреля С.К.А. задержан в результате следственно-оперативных мероприятий и водворен в ИВС ГКНБ. В настоящее время оперативники продолжают работу по выявлению и задержанию других участников коррупционной схемы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329159/
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