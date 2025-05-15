На кран без страховки. На стройке в Бишкеке работают нелегальные мигранты

На одном из строительных объектов на улице 7 Апреля в Бишкеке работают нелегальные мигранты, прибывшие из Узбекистана и Турции. Об этом 24.kg сообщил источник в силовых структурах.

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Один из мигрантов выложил в интернет видео, на котором он стоит на стреле башенного крана без страховки, нарушая технику безопасности. По словам источника, этим грешат и другие работники этой стройки, которые трудятся там без разрешительных документов. На данном объекте работает около 200 человек, больше половины которых — мигранты.