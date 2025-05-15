Блокада сектора. Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в Газу

Израиль согласился возобновить поставки гуманитарной помощи в Газу. Об этом сообщает Гуманитарный фонд сектора, который начнет свою работу до конца месяца.

Фото AXIOS. Из-за двухмесячной блокады гуманитарной помощи в секторе Газа погибло более 50 детей

«Это стало результатом переговоров с израильскими официальными лицами о предоставлении гуманитарной помощи в сектор Газа в соответствии с существующими механизмами до завершения строительства безопасных распределительных пунктов (SDS)», — говорится в заявлении.

Сообщается, что фонд находится на завершающей стадии закупки продовольственной помощи: общее количество порций на первый 90-дневный период превысит 300 миллионов.

При этом правительство Израиля пока официально не подтвердило свое согласие на возобновление поставок.

Из-за двухмесячной блокады гуманитарной помощи в секторе Газа погибло более 50 детей. Кроме того, резко вырос уровень преступности, а жители страдают от голода и болезней.