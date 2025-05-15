В Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана — среди них много студентов с легальными визами. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей и очевидцев событий.

Фото — скриншот с видеозаписи. В Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана

«Меня задержали, когда шел на молитву, показал документы, что учусь в вузе, все равно увезли. Не давали еду, воду, спали на плитке, не давали сходить в туалет. Чтобы мы не молились, связывали наручниками по двое, по трое и вымогали деньги», — сообщил один из задержанных в Каире студентов.

Также отмечается, что при задержании у граждан изымают личные вещи, которые впоследствии не возвращают.

Дипломаты Узбекистана подтвердили факт задержаний.

В посольстве РУз в Египте заявили, что «в последнее время местные правоохранительные органы активно расследуют законность пребывания в стране многих иностранцев, в том числе тех, кто приехал на учебу». Там также сказали, что по состоянию на 13 мая задержали пятерых граждан Узбекистана, а также попросили носить с собой документы.

Представители дипмиссии провели встречи с сотрудниками полиции в районе Наср-Сити Каира, где зафиксированы случаи задержаний.

Посольство призывает всех граждан РУз, находящихся в Египте, строго соблюдать миграционные правила и всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, вид на жительство или студенческий билет. Также подчеркивается, что в случае задержания необходимо немедленно связаться с диппредставительством, чтобы получить правовую помощь.