Выдавал себя за сына Камчыбека Ташиева. Задержан подозреваемый в мошенничестве

Государственный комитет национальной безопасности задержал гражданина Д.Р.Д. по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что задержанный выдавал себя за сына председателя спецслужбы Камчыбека Ташиева — Таймураса Ташиева.

По данным ГКНБ, мужчина обманом убедил руководство компании «Б.Х.» заключить договор на поставку химических реагентов для бетона. В результате сделки компании было передано 8 тонн химикатов на сумму 495 тысяч сомов, а в качестве предоплаты компания передала автомобили Lexus RX350 и Hyundai Avante стоимость более $80 тысяч.







Возбуждено уголовное дело по статье (мошенничество), задержанный водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ по Ошу.