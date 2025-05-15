По факту финансирования ОПГ Кольбаева объявлен в розыск казахский бизнесмен

По факту финансирования ОПГ Кольбаева объявлен в розыск казахский предприниматель.

ГКНБ установлены факты финансирования деятельности ОПГ так называемого вора в законе Камчыбека Асанбека (Кольбаева), входившего в международную преступную группировку «Братский круг» со стороны одного из крупных бизнесменов РК – Ерканата Жумабекова.

«Так, Ерканат Жумабеков, зная о преступной деятельности Камчыбека Асанбека, установил личную тесную связь с ним, а также неоднократно проводил досуг и встречи на территории центра отдыха «Барс» в Иссык-Кульской области. Он также оказывал всяческую финансовую помощь близким родственникам лидера ОПГ Камчыбека Асанбека при посещении последними города Алматы», – говорится в сообщении.

В отношении Ерканата Жумабекова постановлением Октябрьского районного суда города Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также он объявлен в розыск.