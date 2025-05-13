Жерар Депардье признан виновным в сексуальном насилии. Он получил условный срок

Французский суд признал актера Жерара Депардье виновным в сексуальном насилии против двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году.

Как передает Би-би-си, по мнению суда, художница-декоратор по имени Амели, которая обвинила актера в насилии, в ходе процесса дала последовательные показания об инциденте, в то время как показания Жерара Депардье менялись. Его также признали виновным в насилии над помощницей режиссера по имени Сара.

Сам актер отверг обвинения, заявив, что если он и прикасался к ним, то случайно. При этом, давая показания, также признавался, что не считает прикосновения к женщине проявлением сексуальной агрессии.

На оглашении приговора Жерар Депардье не присутствовал. Адвокат заявил, что его подзащитный подаст апелляцию.

Отмечается, что это первое дело против актера, дошедшее до суда, в то время как в общей сложности около 20 женщин обвинили его в неподобающем поведении.