15:37
USD 87.45
EUR 97.39
RUB 1.06
Происшествия

Бишкекчане жалуются, что в УПСМ не работает база данных. Комментарий милиции

В здании управления Патрульной службы милиции второй день наблюдаются большие очереди из-за того, что не работает база данных. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, они уже второй день не могут получить информацию по тем или иным вопросам или забрать свое авто с штрафстоянок.

В свою очередь в пресс-службе УПСМ Бишкека рассказали 24.kg, что связано это с работами муниципальных служб.

«В рамках реализации проекта «Ачык Асман» со стороны мэрии проводятся работы по демонтажу троллейбусных линий, линий электропередачи, а также навесных телефонных и интернет-кабелей», — пояснили в милиции.

В пресс-службе УПСМ отметили, что именно из-за этих работ на данный момент сервис временно недоступен. Соответствующие органы, а также интернет-провайдеры работают над устранением неполадок и делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы связи и системы.

Управление Патрульной службы милиции приносит извинения за временные неудобства, связанные с техническими неполадками, и благодарит жителей и гостей столицы за понимание и поддержку в данной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328877/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
18-летний водитель мопеда сбил двух пресс-секретарей УПСМ
В Чуйской области начался демонтаж незаконных объектов вдоль дорог
В Бишкеке демонтировали более 110 заборов и облегченных конструкций
В Бишкеке тонированный внедорожник протаранил патрульного на дороге
В Бишкеке автоинспекторов проверили на знание ПДД
Мэрия демонтирует бар «111» над рекой Ала-Арчой
В Бишкеке демонтируют самовольно установленные ограждения на центральных улицах
Мужчина ударил патрульного в Бишкеке. Подробности от УПСМ
За неделю мэрия Бишкека демонтировала более 240 незаконных объектов
Мэрия Бишкека убрала незаконные ограждения и выписала штрафы на 200 тысяч сомов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение
Два землетрясения зафиксировал Институт сейсмологии в&nbsp;Кыргызстане Два землетрясения зафиксировал Институт сейсмологии в Кыргызстане
Германия за&nbsp;два дня выслала 78&nbsp;процентов нелегальных мигрантов Германия за два дня выслала 78 процентов нелегальных мигрантов
Третье за&nbsp;сегодня землетрясение зафиксировал Институт сейсмологии Третье за сегодня землетрясение зафиксировал Институт сейсмологии
Бизнес
Вечер рок-хитов и&nbsp;классики с&nbsp;оркестром &laquo;Манас&raquo; при поддержке MEGA Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
13 мая, вторник
15:28
В МВД прокомментировали обыск и задержание в ГУВД Бишкека В МВД прокомментировали обыск и задержание в ГУВД Бишке...
15:26
Цифровой сом признан официальным средством платежа в Кыргызстане
15:19
В работе информационных систем ЦОН в Кыргызстане наблюдается технический сбой
15:18
Бишкекчане жалуются, что в УПСМ не работает база данных. Комментарий милиции
15:15
Число вынужденных переселенцев в мире превысило 83 миллиона человек