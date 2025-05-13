Бишкекчане жалуются, что в УПСМ не работает база данных. Комментарий милиции

В здании управления Патрульной службы милиции второй день наблюдаются большие очереди из-за того, что не работает база данных. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, они уже второй день не могут получить информацию по тем или иным вопросам или забрать свое авто с штрафстоянок.

В свою очередь в пресс-службе УПСМ Бишкека рассказали 24.kg, что связано это с работами муниципальных служб.

«В рамках реализации проекта «Ачык Асман» со стороны мэрии проводятся работы по демонтажу троллейбусных линий, линий электропередачи, а также навесных телефонных и интернет-кабелей», — пояснили в милиции.

В пресс-службе УПСМ отметили, что именно из-за этих работ на данный момент сервис временно недоступен. Соответствующие органы, а также интернет-провайдеры работают над устранением неполадок и делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы связи и системы.

Управление Патрульной службы милиции приносит извинения за временные неудобства, связанные с техническими неполадками, и благодарит жителей и гостей столицы за понимание и поддержку в данной ситуации.