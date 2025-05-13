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Задержана подозреваемая в совершении мошенничества с земельными участками

Сотрудниками милиции Сокулукского района задержана подозреваемая в совершении мошенничества, связанного с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 28 апреля в ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась жительница города Бишкека К.Ж. Заявительница сообщила, что в 2019 году гражданка Д.Г. под предлогом продажи 2 гектаров земли в селе Кожомкул (бывшее Военно-Антоновка) завладела ее денежными средствами в размере $46 тысяч 500.

В ходе проверки было установлено, что указанный участок принадлежал другим лицам, и Д.Г. не имела на него никаких прав. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса  (мошенничество, совершенное в крупном размере).

По подозрению в совершении вышеуказанного преступления была доставлена в ОВД района гражданка Д.Г., 1961 года рождения.

12 мая 2025 года по месту проживания подозреваемой был проведен неотложный обыск, в результате которого изъяты печати, нотариальные бланки, журналы реестров и иные документы, имеющие значение для следствия. В тот же день гражданка Д.Г. была задержана и водворена в изолятор временного содержания.

ОВД Сокулукского района призывает всех, кто мог пострадать от действий вышеуказанной гражданки, обратиться в дежурную часть 0312607567 или по следующим номерам телефона: 0705818182, 0771050903, 0709180798, 0703207000, также в 102.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемая

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328857/
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