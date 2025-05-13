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Происшествия

Суд оставил без изменений решение по мере пресечения Рите Карасартовой

Судебная коллегия Бишкекского горсуда оставила без рассмотрения жалобу активистки Риты Карасартовой по изменению меры пресечения. Жалоба была отклонена, а решение Свердловского райсуда осталось в силе.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. Рита Карасартова

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Суд продлил арест Риты Карасартовой до 12 июня

Ранее Свердловский районный суд Бишкека продлил срок содержания под стражей правозащитнице Рите Карасартовой на один месяц — до 12 июня.

Напомним, Риту Карасартову задержали 14 апреля по обвинению в «призывах к массовым беспорядкам» и отправили в ИВС ОВД Иссык-Атинского района на 48 часов. Обыск в ее доме был проведен в ее отсутствие, предположительно, в связи с публикацией письма активиста Тилекмата Куренова, написанного ранее, в котором он просил опубликовать его текст, если с ним что-либо случится.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328836/
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