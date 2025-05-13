Бишкекчанин насильно удерживает жену в неизвестном месте. Их ищет милиция

В Бишкеке правоохранители ищут 41-летнего Тимура Абдразакова и его 33-летнюю жену Мээрим Кайрат кызы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Накануне, 12 мая, примерно в 23.30 в милицию сообщили о том, что в этот же день, примерно в 15.40 Тимур Абдразаков зашел в бильярдную по улице Жумабека, где работала его жена, и забрал ее. По данным заявителя, на данный момент он удерживает супругу в неизвестном месте из-за ревности.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Ленинского района, где возбудили уголовное дело — ведутся поиски супругов. Милиция просит всех, кто обладает информацией об их местонахождении, сообщить по телефону: 996700050505 или позвонить в милицию на короткий номер 102.