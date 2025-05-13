Более $106 тысяч присвоил менеджер по продажам «Айнекстан окна» за три года

Правоохранители задержали бывшего менеджера по продажам компании ОсОО «Айнекстан окна» за хищение в особо крупном размере. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Чуйской области.

Установлено, что с 2021 года по 2024-й, менеджер по продажам компании Ш.Э., используя свое служебное положение, организовал схему систематического присвоения денег предприятия, путем внесения недостоверных данных в учетную систему и получения оплаты от клиентов в обход кассы. Таким образом, Ш.Э. причинил ущерб компании в более чем $106 тысяч.

Правоохранителями возбуждено дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества, совершенные в особо крупном размере» УК КР. 28-летнего Ш.Э., который ранее занимал должность менеджера по продажам компании, задержали 6 мая и водворили в ИВС. Следствие продолжается.