На Иссык-Куле в пьяной ссоре мужчину ударили палкой по голове. Он скончался

На Иссык-Куле от полученной травмы головы скончался 44-летний мужчина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе областного УВД.

По ее данным, 4 мая в Иссык-Кульское РОВД из Ананьевской больницы поступило сообщение, что с телесными повреждениями госпитализировали 44-летнего жителя села Кок-Добо.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали доследственную проверку. На следующий день, 5 мая, мужчину перевели в реанимацию, а 6 мая он скончался.

Оперативники установили, что 4 мая примерно в 17.00 погибший и три его односельчанина распивали спиртное. Между ними произошел конфликт и мужчина получил палкой по голове.

Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Милиция задержала 52-летнего К.У., который дал признательные показания. Его водворили в СИЗО. Следствие продолжается.