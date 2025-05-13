Первый полет. Кыргызстанка оставила ребенка в самолете, чтобы сходить за багажом

Пассажирка рейса Москва — Новокузнецк оставила новорожденного ребенка в самолете, чтобы сходить за багажом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Фото СМИ. Аэропорт Новокузнецка

Ребенка обнаружили на борту самолета, который прилетел в Новокузнецк. После выхода пассажиров борпроводники увидели на одном из кресел малыша и несколько сумок. Командир воздушного судна тут же сообщил о ЧП полиции.

В ходе разбирательств удалось найти мать ребенка. Ею оказалась кыргызстанка — 26-летняя Мадина, которая пояснила, что впервые летела на самолете и боялась, что запутается с получением багажа. По ее словам, она решила оставить младенца в самолете, о чем предупредила одну из бортпроводниц, попросив ее присмотреть за ребенком.

По всей видимости, стюардесса не до конца поняла просьбу женщины. Мадина действительно забрала багаж и передала его мужу, но когда попыталась вернуться в самолет, на борт ее не пустили.

После случившегося на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Женщине объяснили, что так нельзя делать и отпустили ее вместе с малышом.