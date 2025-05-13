В Ливии вспыхнул мятеж после убийства лидера ополчения

В Ливии произошел вооруженный конфликт между силами Мисраты и Триполи после убийства лидера ополчения Абдула Гани аль-Кикли. Об этом сообщает издание Al Mayadeen.

Фото из архива Сергей Пономарева

Уточняется, что столкновения вспыхнули после убийства Абделя Гани аль-Кикли, главы аппарата поддержки стабильности Ливии (SSA) при президентском совете.

По данным СМИ, военные получили приказ захватить штаб аппарата поддержки стабильности, который называют «крупнейшим силовым ведомством» Триполи.

На улицах Триполи были замечены танки и военная техника. Аэропорт временно не работает. Полиция просит людей не выходить из дома. Все учебные заведения — школы и университеты — временно закрыты.

Сегодня утром военная операция в столице Ливии успешно завершена, заявило Минобороны правительства национального единства.

В ходе конфликта пострадали шесть человек.