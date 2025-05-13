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Ответственность за крушение рейса MH17 в 2014 году ICAO возложил на Россию

Ответственность за крушение рейса MH17 в 2014 году Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) возложил на Россию. Об этом сообщает правительство Нидерландов.

из архива
Фото из архива. Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года

Напомним, Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, большинство — граждане Нидерландов. Все они погибли. Расследование катастрофы продолжалось несколько лет, в ноябре 2022-го суд в Гааге вынес приговор по делу. Он пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский.

Суд в Гааге признал виновными двоих россиян — бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина; сейчас отбывает наказание в России за призывы к экстремизму) и экс-главу разведки республики Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко.

Совет Международной организации гражданской авиации пришел к выводу, что Россия нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации, известную как Чикагская конвенция.

Совет также рассмотрит вопрос о компенсациях и ожидает, что Россия вступит в переговоры с Нидерландами и Австралией.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328768/
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