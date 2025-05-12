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Происшествия

В Бишкеке мужчина избивал жену на глазах у прохожих. Его задержали

В Бишкеке правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который избивал жену на глазах у прохожих. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы. 

Инцидент произошел сегодня утром на улице Рыскулова. Мужчина избивал женщину, повалив ее на землю. Проходящий мимо очевидец позвонил в милицию в 6.58. На место выехали сотрудники УВД Ленинского района и задержали 41-летнего мужчину.

Установлено, что он избивал свою жену, но пострадавшая отказалась писать заявление. Несмотря на это, правоохранители возбудили дело по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях КР и водворили мужчину в камеру временного содержания.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328756/
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