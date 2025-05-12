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Происшествия

Момент смертельного ДТП с родными Аиды Касымалиевой. Кто виноват?

21-летнему Т.А., водителю автомобиля Mercedes-Benz, который столкнулся с авто, где находились родители и племянники постоянного представителя Кыргызской Республики в ООН Аиды Касымалиевой, дали восемь лет лишения свободы. Он также обязан выплатить 712 тысяч 989 сомов материального ущерба и 6 миллионов – морального. Его признали виновным по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности особо тяжкий вред» УК КР.

Напомним, ДТП произошло в селе Орнок Иссык-Кульской области 17 июля 2024 года. На месте погибли родители Аиды Касымалиевой и ее племянник. Позже в больнице скончались еще трое несовершеннолетних – ее племянники. Позже Аида Касымалиева в Facebook прокомментировала гибель родителей и племянников в страшном ДТП. Она вспомнила, как проводила время с племянниками перед ее отлетом, а также о том, какими они были жизнерадостными. Касымалиева добавила, что из пяти племянников в живых остался только один.

«Мой отец никогда не нарушал ПДД и не превышал скорость. Виновный должен понести наказание, а дело должны рассматривать справедливо. Пусть таких трагедий больше не будет», — написала она.

Мать осужденного рассказала 24.kg, что отец Аиды Касымалиевой, который был за рулем Toyota Avensis, совершал разворот на оживленной трассе с крайней правой полосы налево, что можно увидеть на видео с камер наблюдения. По ее мнению, с его стороны также есть нарушение ПДД. Кроме того, по словам женщины, в крови отца Аиды Касымалиевой обнаружили алкоголь, что подтверждено документом от медиков. 

Несмотря на это, 21-летнему Т.А. суд избрал максимальную меру наказания при ДТП со смертельным исходом. Мать осужденного уверяет, что суд рассмотрел дело несправедливо и в нарушение законов КР. Она не отрицает вины сына, поскольку он ехал с превышением скорости – экспертиза показала 85 километров в час, но с учетом видео момента ДТП срок наказания должен был быть меньше.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328653/
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