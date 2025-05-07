Спецслужбы задержали пограничника при получении 100 тысяч сомов. Об этом сообьщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

1 мая в селе Кулунду Баткенской области при получении 100 тысяч сомов был задержан сотрудник пограничного поста «Максат» С.Т.С. Было возбуждено дело по статье «Получение взятки» УК КР.

Установлено, что последний вымогал деньги у контрабандистов, незаконно перегонявших крупный рогатый скот в Таджикистан. Деньги за крышевание он получал каждый месяц и помогал перегонять скот под покровительством своего начальства. Пограничника водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.