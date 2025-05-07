Чуйские автоинспекторы перешли на усиленное дежурство ко Дню победы и турсезону

В Чуйской области автоинспекторы усилили меры безопасности на дорогах на майские праздники и к началу туристического сезона. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД Чуйской области.

Сегодня, 7 мая, начальник управления, полковник милиции Шаирбек Бопонов провел строевой осмотр сотрудников УОБДД Чуйской области и проверил внешний вид инспекторов, состояние форменной одежды, наличие необходимого оборудования, а также техническое состояние служебных автомобилей.

По итогам осмотра даны указания на устранение выявленных нарушений. Особое внимание уделено готовности личного состава к несению службы в усиленном режиме во время праздничных дней — 8 и 9 мая, а также в период предстоящего летнего туристического сезона.

Сотрудникам УОБДД поручено активизировать работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и обеспечению безопасности всех участников дорожного движения.