В Чуйской области изъяли 7 тонн топлива у нелегальных продавцов

На территории Чуйской области у нелегальных продавцов изъято 7 тонн контрабандного топлива. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Рейд начался 30 апреля и продлится до 15 мая. В мероприятии принимают участие автоинспекторы УОБДД Чуйской области и налоговики. Сообщается, что всего за эти дни было изъято 7 тонн контрабандного топлива. Продавцов оштрафовали на 99 тысяч сомов. Кроме того, четырех водителей, перевозивших на своем авто ГСМ, оштрафовали на 70 тысяч сомов.

В УОБДД Чуйской области напомнили, что незаконная торговля топливом вдоль дорог и его перевозка в не оборудованном для этого авто запрещены законодательством КР.