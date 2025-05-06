22:22
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Происшествия

Милиция задержала блогера по подозрению в разжигании межнациональной вражды

Правоохранители задержали 30-летнего А.О. по подозрению в разжигании межнациональной вражды. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Речь идет о блогере Актилеке Орозбекове, который на своем YouTube-канале публикует видео, на которых он обходит кафе и точки общепита и требует, чтобы все надписи и меню были написаны на кыргызском языке.

«Во время мониторинга интернет-пространства, проведенного сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Чуйской области, установлено, что через YouTube-канал под названием «Актилек Орозбеков» распространяются материалы, содержащие признаки разжигания межнациональной вражды. Данный видеоконтент проверен и направлен на судебную экспертизу. Согласно ее заключению, в материалах указанного YouTube-канала действительно содержатся признаки пропаганды межнациональной вражды», — говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

Следствие установило, что гражданин А.О. самовольно проверил деятельность более 50 заведений, выносил односторонние суждения и вел деятельность с признаками разжигания межнациональной вражды. Также подтверждено, что ранее он уже привлекался к ответственности за массовые беспорядки.

Сегодня блогера задержали и водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328335/
просмотров: 302
Версия для печати
Популярные новости
Их&nbsp;нравы. Сын президента Уганды захватил охрану оппозиции и&nbsp;хочет кастрировать Их нравы. Сын президента Уганды захватил охрану оппозиции и хочет кастрировать
18-летний водитель мопеда сбил двух пресс-секретарей УПСМ 18-летний водитель мопеда сбил двух пресс-секретарей УПСМ
В&nbsp;Бишкеке по&nbsp;факту крупной растраты задержаны бухгалтер и&nbsp;кассир колледжа В Бишкеке по факту крупной растраты задержаны бухгалтер и кассир колледжа
Мошенники представились сотрудниками ГКНБ и&nbsp;выманили более 5&nbsp;миллионов сомов Мошенники представились сотрудниками ГКНБ и выманили более 5 миллионов сомов
Бизнес
Banca: брокер с&nbsp;фокусом на&nbsp;рынок Кыргызстана Banca: брокер с фокусом на рынок Кыргызстана
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
6 мая, вторник
22:15
Москва усиливает меры на 9 Мая: ограничения в аэропортах, возможны перебои связи Москва усиливает меры на 9 Мая: ограничения в аэропорта...
22:02
Милиция задержала блогера по подозрению в разжигании межнациональной вражды
22:00
Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
21:45
В Бишкеке после ремонта открывается участок проспекта Жибек Жолу
21:35
3 детей и 12 взрослых пострадали в страшном ДТП на объездной близ «Дордоя»