Милиция задержала блогера по подозрению в разжигании межнациональной вражды

Правоохранители задержали 30-летнего А.О. по подозрению в разжигании межнациональной вражды. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Речь идет о блогере Актилеке Орозбекове, который на своем YouTube-канале публикует видео, на которых он обходит кафе и точки общепита и требует, чтобы все надписи и меню были написаны на кыргызском языке.

«Во время мониторинга интернет-пространства, проведенного сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Чуйской области, установлено, что через YouTube-канал под названием «Актилек Орозбеков» распространяются материалы, содержащие признаки разжигания межнациональной вражды. Данный видеоконтент проверен и направлен на судебную экспертизу. Согласно ее заключению, в материалах указанного YouTube-канала действительно содержатся признаки пропаганды межнациональной вражды», — говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

Следствие установило, что гражданин А.О. самовольно проверил деятельность более 50 заведений, выносил односторонние суждения и вел деятельность с признаками разжигания межнациональной вражды. Также подтверждено, что ранее он уже привлекался к ответственности за массовые беспорядки.

Сегодня блогера задержали и водворили в ИВС. Следствие продолжается.