14:49
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Происшествия

Государству возвращен винно-водочный завод в Баткенской области

На баланс государства возвращен функционирующий завод по производству вина и коньячного спирта на территории села Чон-Талаа Торт-Гулского айыльного аймака Баткенской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в 1997 году протокольным решением народного собрания местных жителей предприятие выведено в частную собственность с созданием ОсОО «Торт-Гул». А в 2006-м постановлением Торт-Гулского айыльного аймака территория завода общей площадью 2,89 гектара продана частной компании с иностранным участием за низкую цену.

По данным ГКНБ, в процессе доследственной проверки учредители и директор винно-водочного завода на добровольной основе полностью передали имущество и земельный участок на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328310/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
В Сети появились фото Султанбая Айжигитова и его жены с синяками: что произошло
При получении взятки задержан следователь Свердловского РУВД
Пенсионеров ГКНБ выселяют из служебных квартир в жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека
Штурм ГЭС и освобождение заложников. ГКНБ Кыргызстана провел учения
ГКНБ предъявил обвинение экс-депутату Султанбаю Айжигитову и его жене
Гашиш из Таджикистана продавали на юге КР. Спецслужбы задержали наркодилеров
На юге КР наркоборцы подставили мужчину для выполнения плана
Земельный участок в Балыкчи площадью 10 гектаров возвращен государству
ГКНБ сообщил подробности задержания наркоборцов ГУВД Бишкека
В ГУВД Бишкека проходят обыски: задержан оперативник по делу о сбыте наркотиков
Популярные новости
Их&nbsp;нравы. Сын президента Уганды захватил охрану оппозиции и&nbsp;хочет кастрировать Их нравы. Сын президента Уганды захватил охрану оппозиции и хочет кастрировать
18-летний водитель мопеда сбил двух пресс-секретарей УПСМ 18-летний водитель мопеда сбил двух пресс-секретарей УПСМ
В&nbsp;Бишкеке по&nbsp;факту крупной растраты задержаны бухгалтер и&nbsp;кассир колледжа В Бишкеке по факту крупной растраты задержаны бухгалтер и кассир колледжа
Мошенники представились сотрудниками ГКНБ и&nbsp;выманили более 5&nbsp;миллионов сомов Мошенники представились сотрудниками ГКНБ и выманили более 5 миллионов сомов
Бизнес
Banca: брокер с&nbsp;фокусом на&nbsp;рынок Кыргызстана Banca: брокер с фокусом на рынок Кыргызстана
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
6 мая, вторник
14:20
Государству возвращен винно-водочный завод в Баткенской области Государству возвращен винно-водочный завод в Баткенской...
14:07
«Мисс Кыргызстан — 2025» примет участие в конкурсе «Мисс мира — 2025»
13:53
Продали дом без документов. Милиция задержала двух подозреваемых в мошенничестве
13:37
В КР предлагают брать данные частников для составления официальной статистики
13:25
В Бишкеке задержан мужчина за ложное сообщение о бомбе в аэропорту «Манас»