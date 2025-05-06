Государству возвращен винно-водочный завод в Баткенской области

На баланс государства возвращен функционирующий завод по производству вина и коньячного спирта на территории села Чон-Талаа Торт-Гулского айыльного аймака Баткенской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в 1997 году протокольным решением народного собрания местных жителей предприятие выведено в частную собственность с созданием ОсОО «Торт-Гул». А в 2006-м постановлением Торт-Гулского айыльного аймака территория завода общей площадью 2,89 гектара продана частной компании с иностранным участием за низкую цену.

По данным ГКНБ, в процессе доследственной проверки учредители и директор винно-водочного завода на добровольной основе полностью передали имущество и земельный участок на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом.