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Происшествия

В Бишкеке задержан мужчина за ложное сообщение о бомбе в аэропорту «Манас»

Сотрудники ГУВД Бишкека совместно с работниками ГКНБ задержали мужчину, который сообщил о якобы заложенной бомбе в аэропорту «Манас». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что 5 мая примерно в 16.30 в службу 102 поступило сообщение о бомбе в аэропорту. В результате проверки взрывчатых веществ на территории не обнаружили.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый А.И., 1968 года рождения.

пресс-службы ГУВД
Фото пресс-службы ГУВД
По данному факту следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК КР. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328301/
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