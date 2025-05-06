В Бишкеке задержан мужчина за ложное сообщение о бомбе в аэропорту «Манас»

Сотрудники ГУВД Бишкека совместно с работниками ГКНБ задержали мужчину, который сообщил о якобы заложенной бомбе в аэропорту «Манас». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что 5 мая примерно в 16.30 в службу 102 поступило сообщение о бомбе в аэропорту. В результате проверки взрывчатых веществ на территории не обнаружили.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый А.И., 1968 года рождения.