Задержан подозреваемый за ложное сообщение о бомбе в ТЦ «Азия Молл»

Сотрудники ГУВД столицы совместно с работниками Бишкекского главного управления ГКНБ задержали лжетеррориста. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

В 19.30 5 мая на номер 102 ГУВД поступил анонимный звонок с сообщением о бомбе в ТЦ «Азия Молл». В результате проверки взрывчатых веществ на территории здания не обнаружили.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин А.Ж., 1994 года рождения. Его доставили в ИВС ГУВД Бишкека. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК КР.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

В ГУВД Бишкека напомнили, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве предусмотрена уголовная ответственность. Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет согласно статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК КР.