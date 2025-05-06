Сотрудники милиции задержали подозреваемого в автонаезде на человека на дороге Бишкек — Нарын — Торугарт. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что подозреваемый Б.У., 1996 года рождения, после ДТП выехал за пределы страны, но 5 мая был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В ходе следствия установили, что подозреваемый был за рулем машины «Акура» и примерно в 23.00 в направлении с севера на юг по автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт на 110-м километре совершил наезд на пешехода А.К.

От полученных телесных повреждений потерпевший, 1960 года рождения, скончался в больнице.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Кеминского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР.

По уголовному делу назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы, следствие продолжается.