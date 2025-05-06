Накануне, 5 мая, в Бишкеке на пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Лумумбы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех пассажирских автобусов и одного легкового автомобиля.

Фото Kaktus.media. В Бишкеке произошло ДТП с участием трех пассажирских автобусов

По предварительным данным, столкнулись легковушка и автобус маршрута № 215, затем в них врезались еще два автобуса — № 42 и 17.

На место ЧП прибыли сотрудники управления Патрульной службы милиции.

Пострадавших среди пассажиров нет. В настоящее время все автобусы доставлены на базу, где будут просмотрены видеозаписи и принято решение.