Хотел достать упавший мяч. В селе Сосновка в канале утонул 15-летний мальчик

В селе Сосновка в канале утонул 15-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что в дежурную часть ОВД Жайыльского района 4 мая поступило сообщение о том, что в селе Сосновка несовершеннолетний утонул в канале при попытке достать мяч. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По данным милиции, ученики одной из школ Кара-Балты находились на выездном мероприятии вместе с классным руководителем и несколькими родителями. Во время отдыха один из мальчиков, 2010 года рождения, при попытке достать мяч из канала, упал в воду и утонул.

Начато досудебное производство, назначена судебно-медицинская экспертиза.