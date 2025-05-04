Борт, летевший по маршруту Нячанг — Бишкек совершил техническую посадку в Калькутте. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, самолет совершил посадку для дозаправки и обеспечения безопасности полета.

«Пассажиры, среди которых находятся 163 граждан Кыргызстана, размещены в гостинице, обеспечены двухразовым питанием и всеми необходимыми условиями для пребывания. Авиакомпанией Air Nomad предоставлен дополнительный воздушный борт, вылет которого в Бишкек запланирован на сегодняшний вечер», — говорится в сообщении.