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Происшествия

Самолет, летевший по маршруту Нячанг — Бишкек, совершил техпосадку в Калькутте

Борт, летевший по маршруту Нячанг — Бишкек совершил техническую посадку в Калькутте. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, самолет совершил посадку для дозаправки и обеспечения безопасности полета.

«Пассажиры, среди которых находятся 163 граждан Кыргызстана, размещены в гостинице, обеспечены двухразовым питанием и всеми необходимыми условиями для пребывания. Авиакомпанией Air Nomad предоставлен дополнительный воздушный борт, вылет которого в Бишкек запланирован на сегодняшний вечер», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328235/
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