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В США пропал 25-летний гражданин Кыргызстана. МИД устанавливает местонахождение

В США пропал 25-летний гражданин Кыргызстана. МИД устанавливает его местонахождение.

В связи с пропажей А. уулу Б., 2000 года рождения на территории Соединенных Штатов Америки, внешнеполитическое ведомство осуществляет взаимодействие с компетентными органами страны.

Уточняется, что получив обращение родственников пропавшего кыргызстанца, посольство КР в США оперативно приступило к работе по установлению его местонахождения. В настоящее время осуществляется активное взаимодействие с компетентными органами США, а также с активистами в штатах Вирджиния и Вашингтон.

Дипмиссия КР находится в контакте с родственниками гражданина и продолжает осуществлять необходимую работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328229/
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