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Происшествия

В Боливии пассажиры, попавшие в авиакатастрофу, спаслись, стоя сутки на самолете

В Боливии пять человек, попавших в авиакатастрофу, спаслись, простояв больше суток на тонущем в болоте самолете.

На видео видны остатки разбитого самолета. Рыбаки на каноэ смогли спасти пассажиров и пилота. Затем вертолет перевез их в Тринидад, где пострадавших доставили в медицинские центры.

По данным местного телеканала eju, легкий самолет Cessna 172CP с четырьмя взрослыми и ребенком на борту пропал с радаров между Бауресом и Тринидадом днем 30 апреля.

«В тот момент, когда мы врезались в болото, самолет перевернулся, и я ударился головой о лобовое стекло. Меня не выбросило, потому что я был пристегнут ремнем безопасности. В момент удара было много воды, и прежде чем я успел опомниться, мои пассажиры уже были снаружи самолета и плакали. Я был последним, кто покинул самолет», — рассказал пилот Пабло Андрес Веларде.

По его словам, когда началась ночь, наступили «часы тоски и страха».

«Было несколько огромных аллигаторов, но запах бензина от самого самолета не позволял им приблизиться к нам», — добавил пострадавший.

Разыскать пилота и пассажиров удалось 2 мая — спасательные службы на вертолете нашли место катастрофы после того, как рыбаки сообщили им о криках, которые они услышали.

«Проведя разведку в негостеприимной, труднодоступной местности, мы смогли обнаружить людей, находившихся на крыше самолета, в очень труднодоступном месте», — сказал участник спасательной операции. По земле подойти к потерпевшим крушение не было возможности, поэтому их эвакуировали на вертолете.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328222/
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