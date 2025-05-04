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Происшествия

В Бишкеке по факту крупной растраты задержаны бухгалтер и кассир колледжа

В Бишкеке по факту крупной растраты задержаны бухгалтер и кассир одного из колледжей. Об этом сообщили в ГУВД.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека

Уточняется, что ранее в УВД Первомайского райна обратилась К. Б. с заявлением на главного бухгалтера учебного заведения.

По версии следствия, бухгалтер О. А., действуя в сговоре с кассиром Т. О., с января 2022 года по декабрь 2023 года, используя свое служебное положение, присвоили и растратили вверенные им денежные средства. В результате колледжу причинен ущерб на сумму 29 миллионов 69 тысяч 573 сома.

Уголовное дело возбуждено по статье 210 часть 4 «Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере» УК КР.

Обе женщины задержаны. Решением Свердловского райсуда они арестованы и водворены в СИЗО № 1.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328216/
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