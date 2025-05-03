В Техасе перевернулся грузовик с монетами: высыпалось $800 тысяч мелочью

В Техасе перевернулся грузовик с монетами, на трассу высыпалось $800 тысяч мелочью. Об этом сообщает The New York Times.
Инцидент произошел на скоростной трассе под техасским городом Элвордом. По данным регионального департамента общественной безопасности, водитель фуры потерял управление при резком маневре после съезда с дороги. Водителя и пассажира доставили в больницу, у них небольшие травмы, их жизни ничего не угрожает.
Трассу пришлось перекрыть почти на 12 часов. Помимо 8 миллионов десятицентовых монет, проблем добавил разлив топлива. На место вызвали специальную бригаду, которая вручную собирала деньги метлами и лопатами. Для ускорения процесса рабочие даже использовали промышленные пылесосы.