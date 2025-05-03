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Происшествия

В Техасе перевернулся грузовик с монетами: высыпалось $800 тысяч мелочью

В Техасе перевернулся грузовик с монетами, на трассу высыпалось $800 тысяч мелочью. Об этом сообщает The New York Times.

The New York Times
Фото The New York Times. Высыпавшиеся $800 тысяч мелочью пришлось собирать и вручную

Инцидент произошел на скоростной трассе под техасским городом Элвордом. По данным регионального департамента общественной безопасности, водитель фуры потерял управление при резком маневре после съезда с дороги. Водителя и пассажира доставили в больницу, у них небольшие травмы, их жизни ничего не угрожает.

Трассу пришлось перекрыть почти на 12 часов. Помимо 8 миллионов десятицентовых монет, проблем добавил разлив топлива. На место вызвали специальную бригаду, которая вручную собирала деньги метлами и лопатами. Для ускорения процесса рабочие даже использовали промышленные пылесосы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328167/
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