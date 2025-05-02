На бульваре Эркиндик в Бишкеке самодельный паровоз сбил пешехода. Об этом сообщают очевидцы. На фото, опубликованных в соцсетях, видно пятно крови на тротуаре.

Инцидент вызвал общественный резонанс. Местные жители требуют немедленно запретить движение подобных аттракционов по пешеходным зонам.

«Если идешь по тротуару, то тебя могут сбить самокаты. Как вообще выжить в таком городе?» — возмущен один из свидетелей происшествия. Он утверждает, что такие электропаровозы работают без официального разрешения.

«Если у них есть договор, пусть подадут на меня в суд. А если я назову, кто их крышует, меня начнут ненавидеть», — сказал автор фото.

Многие комментаторы в соцсетях требуют от городских властей навести порядок и запретить движение подобных транспортных средств в общественных местах — парках и бульварах.

В мэрии Бишкека ситуацию пока не прокомментировали.