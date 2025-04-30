Гашиш из Таджикистана продавали на юге КР. Спецслужбы задержали наркодилеров

В Джалал-Абадской области спецслужбы пресекли международный наркоканал. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

Чекистами установлен канал поставки наркотиков из Таджикистана для дальнейшей продажи на территории южных регионов Кыргызстана и в Узбекистане. В результате оперативной разработки, в селе Кыпчак-Талаа и в городе Шамалды-Сае Ноокенского района Джалал-Абадской области при транспортировке и продаже партии наркотиков задержаны пятеро мужчин — К.Х.Ж., К.К.Т., М.А.М. и У.Ж.У. и организатор преступной схемы 50-летний Т.К.Б.

У задержанных изъяли 17 килограммов афганского гашиша, привезенного из Таджикистана. Следствие продолжается.