На юге КР наркоборцы подставили мужчину для выполнения плана

В Джалал-Абадской области за фальсификацию доказательств по делу о наркотиках задержаны сотрудники УБНОН МВД КР по городу Ошу и Ошской области, сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, выявлена и пресечена преступная деятельность сотрудников управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР по Ошу и Ошской области по фальсификации доказательств по фактам незаконного оборота наркотических средств.

Установлено, что сотрудники УБНОН Б.У.А., Ю.К.М. и следователь ОВД Базар-Коргонского района А.А.А. в целях повышения своих статистических показателей при содействии жителей Джалал-Абадской области Т.у.Т., П.Н.Х. и отбывающего наказание в местах лишения свободы А.А.А. инициировали проведение негласных оперативных и специальных следственных мероприятий по фиксации якобы факта незаконного оборота наркотических средств гражданином И.Н.С.

«Указанные лица, действуя в едином преступном сговоре, создали условия мнимой преступной деятельности гражданина И.Н.С. В частности, согласно составленному плану, гражданином Т.у.Т. по указанию сотрудников милиции в заброшенном доме на территории Базар-Коргонского района было спрятано наркотическое средство — марихуана.

В последующем, И.Н.С., не осведомленный о планах вышеуказанных лиц, в сопровождении сотрудника милиции Ю.К.М. прибыл в вышеуказанный дом, где по наводке А.А.А. нашел спрятанный полиэтиленовый пакет, в котором якобы находились документы (фактически в нем были спрятаны наркотические средства) и отдал Ю.К.М. Данное мероприятие было оформлено как «контролируемая закупка», после чего гражданин И.Н.С. был задержан и незаконно содержался в СИЗО более трех месяцев», — говорится в сообщении.

В ходе следствия И.Н.С. неоднократно давал показания о выполнении просьбы А.А.А. и о том, что не был осведомлен о содержимом вышеуказанного полиэтиленового пакета, его показания целенаправленно оставлялись без внимания, а также путем применения к нему мер физического и психологического давления получено признание о его причастности к незаконному обороту наркотических средств. В дальнейшем гражданин И.Н.С. судебными органами был полностью оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

24 апреля 2025 года сотрудники МВД КР Б.У.А., Ю.К.М. и А.А.А., а также их сообщники из числа гражданских лиц Т.у.Т. и П.Н.Х. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.