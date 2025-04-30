В Бишкеке мужчина жестоко избил свою жену. Она отказалась писать заявление

В Бишкеке мужчина жестоко избил свою жену. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы. Его доставили в милицию.

Инцидент произошел 28 апреля вечером. На кадрах видно, как женщина выходит на улицу, а за ней идет мужчина и начинает наносить удары по голове и пинать ее после падения.

В УВД Октябрьского района рассказали, что установили личность мужчины. Им оказался 26-летний Ч.Ф., которого доставили в милицию, составили протокол по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях КР и водворили в камеру временного содержания.

Отмечается, что мужчина избил жену на почве ревности. Женщина отказалась писать заявление. В настоящее время потерпевшей Р.Д. назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся дальнейшие доследственные мероприятия.