В Казахстане в школьном туалете избили подростков. Видео распространяют в КР

В социальных сетях кыргызского сегмента распространяется ролик, на котором школьник бьет младших учеников, выстроенных в туалете учебного заведения. Некоторые паблики пишут, что это произошло в одной из школ Кыргызстана. Но на видео можно услышать казахскую речь.

На самом деле инцидент произошел в сентябре 2024 года в школе № 49 села Караой Илийского района Алматинской области Казахстана, но видео распространилось сегодня, 29 апреля.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области 24.kg пояснили, что в настоящее время по факту зарегистрировано уголовное дело по признакам нанесения побоев несовершеннолетнему. Проводится досудебное расследование.

В свою очередь, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены законные представители виновных несовершеннолетних — подростка, бившего школьников, и мальчика, снимавшего это все на камеру своего телефона.