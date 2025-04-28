Уволен таможенник, попавший на видео в нетрезвом состоянии в ходе рейда

Сотрудник Таможенной службы уволен после того, как в нетрезвом состоянии попал на видео в ходе рейда работников милиции. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что в ночь с 27 на 28 апреля инспекторы УПСМ ГУВД Бишкека провели рейд с участием гражданских активистов, в ходе которого у входа в одно из увеселительных заведений столицы остановлена машина.

По данным ГКНБ, водитель авто не подчинился требованиям инспекторов и попытался скрыться. То, что он был в состоянии алкогольного опьянения, подтвердило медицинское освидетельствование. В отношении нарушителя выписан протокол, а автомобиль водворен на штрафстоянку.

Как сообщили в спецслужбах, в авто находился пассажир, который также был в нетрезвом состоянии и вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам милиции и гражданским активистам. Он представлялся офицером и угрожал связями. Видео этого рейда распространено в Сети сегодня.

По данным ГКНБ, личность пассажира установлена. Им оказался сотрудник Таможенной службы К.А.А. Отмечается, что он нарушил нормы поведения и этики государственного служащего, в связи с чем госкомитет провел с ним профилактическую беседу.

В результате мужчина принес извинения на видеокамеру, а ГТС после служебного разбирательства уволила его из рядов таможенных органов по статье «Дискредитация государственных органов».