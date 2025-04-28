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Происшествия

В Ошской области выявлено 23 тонны моторного масла без акцизных марок

Сотрудники Государственной налоговой службы провели налоговый рейдовый контроль на складе хранения моторных масел, расположенном в селе Баш-Добо Узгенского района Ошской области.

В ходе проверки было обнаружено 23 тонны 111 литров моторного масла без акцизных марок на более чем 3 миллиона 222 тысячи сомов.

Собранные материалы переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.

Государственная налоговая служба продолжает планомерную работу по выявлению неучтенных товаров и обеспечению соблюдения налогового законодательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327606/
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