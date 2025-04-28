В Бишкеке двое парней избили сотрудника ППС и порвали ему форму

В Бишкеке двое парней побили сотрудника полка ППСМ и порвали ему форму. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

Инцидент произошел в ночь на 27 апреля в одном из ночных клубов столицы. Отмечается, что при несении службы Э.У. сделал замечание пьяным парням, которые нарушали общественный порядок, на что те отреагировали неадекватно, обматерили милиционера, побили его и порвали форму.

Было возбуждено дело по статье «Хулиганство с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка» УК КР.

Были задержаны 20-летний И.Б. и 21-летний Б.Д., которых водворили в ИВС ГУВД Бишкека. В милиции напомнили, что за подобное деяние в отношении правоохранителя грозит наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.