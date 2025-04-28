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Происшествия

За прошедшую неделю в КР выявили более 300 пьяных водителей

С 21 по 27 апреля в Кыргызстане задержано 323 нетрезвых водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Всего выявлено 22 тысячи 817 фактов нарушений Правил дорожного движения:

  • управление транспортным средством без соответствующих документов — 765;
  • управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 323;
  • незаконное тонирование стекол автомобиля — 134;
  • нарушения ПДД с участием пешеходов — 327;
  • нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 866;
  • автохулиганство — 24;
  • превышение установленной скорости — 3 тысячи 521;
  • управление автомобилем с подложными государственными номерами — 6;
  • другие факты нарушений ПДД — 13 тысяч 857.

За различные нарушения ПДД 2 тысячи 862 автомобиля водворены на штрафстоянку. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327595/
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