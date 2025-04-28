За прошедшую неделю в КР выявили более 300 пьяных водителей

С 21 по 27 апреля в Кыргызстане задержано 323 нетрезвых водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.
Всего выявлено 22 тысячи 817 фактов нарушений Правил дорожного движения:
- управление транспортным средством без соответствующих документов — 765;
- управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 323;
- незаконное тонирование стекол автомобиля — 134;
- нарушения ПДД с участием пешеходов — 327;
- нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 866;
- автохулиганство — 24;
- превышение установленной скорости — 3 тысячи 521;
- управление автомобилем с подложными государственными номерами — 6;
- другие факты нарушений ПДД — 13 тысяч 857.
За различные нарушения ПДД 2 тысячи 862 автомобиля водворены на штрафстоянку.