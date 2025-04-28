За прошедшую неделю в КР выявили более 300 пьяных водителей

С 21 по 27 апреля в Кыргызстане задержано 323 нетрезвых водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Всего выявлено 22 тысячи 817 фактов нарушений Правил дорожного движения:

управление транспортным средством без соответствующих документов — 765;

управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 323;

незаконное тонирование стекол автомобиля — 134;

нарушения ПДД с участием пешеходов — 327;

нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 866;

автохулиганство — 24;

превышение установленной скорости — 3 тысячи 521;

управление автомобилем с подложными государственными номерами — 6;

другие факты нарушений ПДД — 13 тысяч 857.

За различные нарушения ПДД 2 тысячи 862 автомобиля водворены на штрафстоянку.