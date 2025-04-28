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Происшествия

В Японии на ЭКСПО-2025 турист заставил извиняться охранника на коленях

В Японии турист заставил извиняться охранника на коленях. Ранее тот не смог точно указать путь к парковке. В Сеть попало видео с инцидентом на выставке ЭКСПО-2025 в Осаке.

South China Morning Post
Фото South China Morning Post

По данным организаторов, мужчина потребовал от сотрудника выполнить Догэдза — традиционный японский жест глубокого извинения, предполагающий поклон с касанием лба о пол перед человеком более высокого статуса. Сообщается, что охранник не смог точно указать путь к парковке.

Видео вызвало волну критики в Японии и Китае. Многие сочли поведение туриста проявлением Касухара — так в Японии называют домогательства со стороны клиентов по отношению к работникам сферы услуг.

Пользователи осудили действия туриста, назвав их не просто хамством, а формой принуждения и даже преступлением. Другой охранник назвал ситуацию примером клиентского насилия.

Сам турист вскоре покинул место происшествия вместе с семьей, которая была смущена его поведением.

Организаторы выставки заявили, что не будут обращаться в полицию, но совместно с правоохранительными органами работают над мерами предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327544/
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