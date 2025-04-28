За массовую драку в Объединенных Арабских Эмиратах задержали 15 граждан Узбекистана. Об этом сообщает МИД РУз.

Фото — скриншот с видеозаписи. За массовую драку в Эмиратах задержали 15 граждан Узбекистана

Уточняется, что на днях в Дубае произошел инцидент с участием нескольких граждан Узбекистана. Злоумышленники вооружились холодным оружием и устроили массовую драку. Согласно сведениям, полученным от полиции города, задержаны 15 человек. Проводятся следственные мероприятия.

МИД РУз оказывает содействие правоохранительным органам ОАЭ.

Внешнеполитическое ведомство призывает граждан Узбекистана воздержаться от действий, которые могут повлечь за собой серьезное наказание на территории иностранного государства и не порочить честь соотечественников.

Отмечается, что в последнее время наблюдается увеличение количества правонарушений, к которым оказываются причастны узбекистанцы. Если инциденты не прекратятся, то власти Эмиратов будут вынуждены отменить безвизовый режим с РУз.