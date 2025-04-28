06:26
USD 87.45
EUR 99.57
RUB 1.07
Происшествия

За массовую драку в Эмиратах задержали 15 граждан Узбекистана

За массовую драку в Объединенных Арабских Эмиратах задержали 15 граждан Узбекистана. Об этом сообщает МИД РУз.

— скриншот с видеозаписи
Фото — скриншот с видеозаписи. За массовую драку в Эмиратах задержали 15 граждан Узбекистана

Уточняется, что на днях в Дубае произошел инцидент с участием нескольких граждан Узбекистана. Злоумышленники вооружились холодным оружием и устроили массовую драку. Согласно сведениям, полученным от полиции города, задержаны 15 человек. Проводятся следственные мероприятия.

МИД РУз оказывает содействие правоохранительным органам ОАЭ.

Внешнеполитическое ведомство призывает граждан Узбекистана воздержаться от действий, которые могут повлечь за собой серьезное наказание на территории иностранного государства и не порочить честь соотечественников.

Отмечается, что в последнее время наблюдается увеличение количества правонарушений, к которым оказываются причастны узбекистанцы. Если инциденты не прекратятся, то власти Эмиратов будут вынуждены отменить безвизовый режим с РУз.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327537/
просмотров: 8039
Версия для печати
Материалы по теме
Саудовская Аравия закрыла онлайн-визы для граждан Узбекистана и Таджикистана
Задержан парень, ранивший ножом администратора компьютерного клуба и его брата
Не чувствуют заботу ни дома, ни в школе — соцработник о буллинге и рэкете
В Кара-Балте мужчине разбили голову камнем. Подозреваемый задержан
«Золотые визы» для иностранцев вводятся в Узбекистане с 1 июня
Узбекистан планирует создать свободные торговые зоны на границе с Кыргызстаном
МИД проведет переговоры с РУз об отмене платы с тонированных машин Кыргызстана
Узбекистан присоединяется к Евразийскому банку развития: Мирзиеев подписал закон
Депортация, минералы. Что еще обсудили госсекретарь США и глава МИД Узбекистана
Биржи Казахстана и Узбекистана интегрируют свои электронные торговые платформы
Популярные новости
Угрожали милиционерам пистолетом. В&nbsp;селе Маевка задержаны четверо граждан Угрожали милиционерам пистолетом. В селе Маевка задержаны четверо граждан
Задержан кыргызстанец, находившийся в&nbsp;международном розыске 13&nbsp;лет Задержан кыргызстанец, находившийся в международном розыске 13 лет
ГКНБ задержал 43&nbsp;сотрудника кол-центра в&nbsp;Бишкеке ГКНБ задержал 43 сотрудника кол-центра в Бишкеке
В&nbsp;Таласе выявили незаконную выдачу более 95&nbsp;гектаров земель. Задержан чиновник В Таласе выявили незаконную выдачу более 95 гектаров земель. Задержан чиновник
Бизнес
АНО &laquo;Евразия&raquo; построит в&nbsp;Бишкеке большой парк в&nbsp;честь 10-летия ЕАЭС АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС
MEGA объявляет о&nbsp;проведении торгов (открытого аукциона) на&nbsp;реализацию имущества MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества
O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями
Посол Саудовской Аравии в&nbsp;КР посетил клинику доктора Назаралиева Посол Саудовской Аравии в КР посетил клинику доктора Назаралиева
30 апреля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 апреля, вторник
23:40
В 2027 году юбилейный iPhone получит масштабный редизайн и высокую цену
22:45
Узбекистан спецрейсом привезет своих граждан, находящихся в США незаконно
22:26
Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:47
В Бишкеке открылась лаборатория по охране культурного наследия