Задержан кыргызстанец, находившийся в международном розыске 13 лет

Задержан гражданин, находившийся в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Установлено, что подозреваемый был ранее судим, с 2006 года является активным членом экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». По полученным данным, в 2012 году он скрывался в Российской Федерации, а с 2016-го — в Турции.
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР совместно с представительством МВД КР в Турции, гражданин А.Д. задержан и доставлен 24 апреля 2025-го в КР, где заключен под стражу.