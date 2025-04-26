Задержан кыргызстанец, находившийся в международном розыске 13 лет

Задержан гражданин, находившийся в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Фото МВД КР. Задержанный

По ее данным, в 2012 году гражданин А.Д., 1978 года рождения, совершил деяние, в котором усматривалось распространение материалов для возбуждения религиозной вражды. По этому факту в ОВД Араванского района возбуждено уголовное дело по статье 332 УК КР, но подозреваемый скрылся. Он был объявлен в международный розыск.

Установлено, что подозреваемый был ранее судим, с 2006 года является активным членом экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». По полученным данным, в 2012 году он скрывался в Российской Федерации, а с 2016-го — в Турции.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР совместно с представительством МВД КР в Турции, гражданин А.Д. задержан и доставлен 24 апреля 2025-го в КР, где заключен под стражу.